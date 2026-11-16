Türk doğal taşına İspanya’dan yoğun ilgi

EGE Maden İhracatçıları Birliği tarafından 2-6 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen İspanya Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti, 12 firmadan 17 temsilcinin katılımıyla tamamlandı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu başkanlığındaki heyet, Madrid'de İspanyol firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

146 İKİLİ GÖRÜŞME

EGE Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, heyetin sonuçlarını değerlendirdi. "Bir günde 146 ikili iş görüşmesi, İspanyol firmaların Türk doğal taşına olan ilgisini açıkça gösteriyor" diyen Alimoğlu, "Firmalarımız yalnızca ithalatçılarla değil, Dünya Kupası yatırımlarında yer alacak inşaat firmalarıyla da doğrudan temas kurdu. Ürün çeşitliliğimiz, renk ve desen alternatiflerimiz ve rekabetçi fiyatlarımızla İspanyol alıcıların aradığı tedarikçi profiline uyduğumuzu bir kez daha gördük. 2025 yılında 190 milyon dolar olan İspanya doğal taş ithalatından Türkiye'nin aldığı 17 milyon dolarlık payı 50 milyon dolara çıkarma hedefimize bu heyetle büyük bir adım attık" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği de, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Paper & Tissue Show London 2026 Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlendi ve 14 firmayla katıldı.