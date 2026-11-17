İlk hesaplamada Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Bu oranın doğrudan asgari ücrete yansıtılması halinde maaşlara yaklaşık 8 bin 282 TL zam yapılması gündeme geliyor.

Bu durumda 2027 yılında net asgari ücretin 36 bin 357 TL olması bekleniyor.

Bu senaryonun uygulanması halinde mevcut asgari ücrete yaklaşık 9 bin 461 TL eklenecek. Böylece çalışanların yeni yılda alabileceği net maaş 37 bin 536 TL seviyesine çıkacak.

ANKARA KULİSLERİNDE EN GÜÇLÜ İHTİMAL: YÜZDE 35 ZAM!

Asgari ücret beklentilerinde en çok dikkat çeken hesaplama ise üçüncü senaryo oldu. Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı kulis bilgisine göre Ankara'da en güçlü ihtimal olarak yüzde 35 zam seçeneği öne çıkıyor.