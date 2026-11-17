Türkiye'de milyonlarca çalışan, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını öğrenmek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için henüz resmi bir rakam açıklanmazken Ankara'da zam hesapları şimdiden hız kazandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyon görüşmelerinin aralık ayının başında başlayacağını duyurmasının ardından zam beklentileri de gündemin üst sıralarına taşındı.
Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumak istediklerini belirterek asgari ücretlinin mağdur edilmeyeceğini ve mümkün olan en yüksek rakamın verilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU GÜNDEMDE
Zam pazarlığı öncesinde masadaki olası rakamlar da netleşmeye başladı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre 2027 asgari ücret zammı için üç farklı hesaplama üzerinde duruluyor.
Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda zam oranları ve ortaya çıkacak yeni maaşlar dikkat çekiyor.
İLK SENARYO: Yüzde 29,5 zam
İlk hesaplamada Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Bu oranın doğrudan asgari ücrete yansıtılması halinde maaşlara yaklaşık 8 bin 282 TL zam yapılması gündeme geliyor.
Bu durumda 2027 yılında net asgari ücretin 36 bin 357 TL olması bekleniyor.
İKİNCİ SENARYO: Yüzde 33,7 zam
İkinci hesaplamada ise işverene yönelik vergi istisnasında beklenen yüzde 33,7'lik artış oranı dikkate alınıyor.
Bu senaryonun uygulanması halinde mevcut asgari ücrete yaklaşık 9 bin 461 TL eklenecek. Böylece çalışanların yeni yılda alabileceği net maaş 37 bin 536 TL seviyesine çıkacak.
ANKARA KULİSLERİNDE EN GÜÇLÜ İHTİMAL: YÜZDE 35 ZAM!
Asgari ücret beklentilerinde en çok dikkat çeken hesaplama ise üçüncü senaryo oldu. Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı kulis bilgisine göre Ankara'da en güçlü ihtimal olarak yüzde 35 zam seçeneği öne çıkıyor.
Bu artışın hayata geçirilmesi durumunda asgari ücretliye yaklaşık 9 bin 826 TL zam yapılacak. Mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücret ise 37 bin 901 TL'ye yükselecek.
Ancak söz konusu oranların henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı, komisyon görüşmeleri öncesinde gündeme gelen olası senaryolar olduğu unutulmamalı.
2027 ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI: HANGİ SENARYODA MAAŞ KAÇ TL OLACAK?
Üç farklı zam ihtimaline göre ortaya çıkan tablo şöyle:
Zam oranı
Zam miktarı
Yeni net asgari ücret
%29,5
8.282 TL
36.357 TL
%33,7
9.461 TL
37.536 TL
%35
9.826 TL
37.901 TL
Hesaplamalar mevcut 28.075,50 TL net asgari ücret üzerinden ve yuvarlanmış tutarlarla verilmiştir.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının başında çalışmalarına başlayacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer alacağı komisyonda yapılacak görüşmelerde ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri ve çalışanların geçim koşulları masaya yatırılacak.
Toplantıların ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son bölümünde açıklanması bekleniyor. Belirlenecek ücret 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Şimdilik kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor. Ancak Ankara kulislerinde konuşulan yüzde 35'lik senaryonun gerçekleşmesi halinde asgari ücret 38 bin TL sınırına yaklaşacak. Milyonlarca çalışanın gözü şimdi aralık ayında kurulacak zam masasında olacak.