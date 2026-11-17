Akaryakıt piyasasında kasım ayının ilk yarısında yaşanan fiyat değişiklikleri, benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi.
Motorinin litre fiyatında 7 Kasım'da yaklaşık 5,40 TL indirim uygulanırken benzine de 12 Kasım'da yaklaşık 3,40 TL indirim yapıldı.
Bazı kaynaklarda benzine 3,54 TL tutarında yeni bir indirim beklentisi gündeme gelse de 17 Kasım sabahı itibarıyla yeni bir genel indirimin pompa fiyatlarına yansıdığı doğrulanmadı.
Akaryakıt fiyatları, şehirlerin yanı sıra dağıtım şirketleri ve istasyonlar arasında da farklılık gösterdi.
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 71,00 TL
Motorin litre fiyatı: 95,10 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 72,20 TL
Motorin litre fiyatı: 96,40 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 72,40 TL
Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL