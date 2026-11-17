TİCARET Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Ekim ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ilk on il arasında yer aldı. 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 oranında artarak 236,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde yıllıklandırılmış Türkiye ihracatı yüzde 5.2 artışla 285.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İzmir, 1 milyar 953 milyon dolar ile dördüncü sırada yer aldı.