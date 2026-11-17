İŞ insanı Tibet Arbak ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol; işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı derslerin yanı sıra ortak projeler, eğitim etkinlikleri, bilgi ve deneyim paylaşımı ile istihdama yönelik çalışmaları kapsıyor. Tibet Arbak, "Ülkemizde her iş kolunda gençlerimize ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Asıl sorunumuz işsizlik değil, mesleksizliktir. Gençlerimizin, günümüz dünyasının gerçeklerinin farkında olarak kendilerini donatmaları, aldıkları eğitimleri sahada tecrübe etmenin önemini bilmeleri gerekiyor" dedi.

KÖY ENSTİTÜLERİ REFERANS ALINIYOR

İZMİR Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan da Türkiye'de mesleki eğitimin en önemli adımının, 1940-1954 yıllarında büyük bir başarı öyküsü yazan Köy Enstitüleri olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin eğitim mucizesi Köy Enstitüleri'nin 'İş İçinde Eğitim, Eğitim İçinde İş' modelini referans alıyoruz. Öğrencilerimizin okulda edindikleri teorik bilgileri işletmenin teknik ve idari bölümlerinde uygulamayla pekiştirmelerine imkân sağlayacak iş birliklerimiz ile mesleki gelişimlerini ve iş yaşamnı a hazırlık süreçlerini destekliyoruz" diye konuştu.