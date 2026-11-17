ALTIN ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'deki enflasyon beklentilerini değerlendirerek altın fiyatlarında kritik bir döneme girildiğini belirtti. Ons altının 3 bin 880 dolar seviyesini önemli destek noktası olarak gösteren Memiş, bu seviyenin altına inilmesi halinde 3 bin 750 doların gündeme gelebileceğini ifade etti. Gram altında ise 6 bin-6 bin 500 TL bandının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, "Kısa vadeli geri çekilmeler yıl sonuna kadar yeni alım fırsatları oluşturabilir" dedi. Memiş, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde 2026 için 1.5, 2027 için 6 ve 2028 için 3.5 puanlık yukarı yönlü revizyona dikkat çekti.