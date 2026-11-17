Binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan gizemli bir yolculuğa hazır mısınız? Sütunlu yollarında yürürken kendinizi antik çağın ortasında bulacağınız, İzmir'in saklı kalmış o muazzam tarih hazineleri gün yüzüne çıkıyor. İşte şehrin hemen yanı başındaki 10 efsane durak
1. Efes Antik Kenti
Selçuk'ta yer alan Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Efes, 21 bin izleyici kapasiteli tiyatrosu, stadionu, Celsus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı, yamaç evleri gibi etkileyici yapılarıyla sizi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, ören yerinin hemen yakınında yer alıyor. Ayrıca yine aynı bölgede bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olan Meryem Ana Evi, Ayasuluk Tepesi, St Jean Bazilikası ve Çukuriçi Höyük'ü de mutlaka gezmenizi öneririz.
2. Pergamon Antik Kenti
Bergama'da yer alan Pergamon Antik Kenti, İzmir'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir diğer kültürel miras. Bergama Akropolü, içindeki kütüphane binası ile antik dünyada önemli bir eğitim merkezi ve Pergamon Krallığı'nın yönetim merkeziymiş. Akropol ayrıca en dik antik tiyatroya da ev sahipliği yapıyor. Yine aynı bölgede yer alan en eski tıp okullarından ve dönemin en ünlü şifa merkezlerinden Bergama Asklepeion'unu ziyaret etmeyi unutmayın.
3. Yeşilova Höyüğü
Bugün Bornova sınırları içinde yer alan Yeşilova Höyüğü, şehrin içindeki en eski yerleşim alanı. Tarihi 8.500 yıl öncesine uzanan Yeşilova Höyüğü'nün arkeolojik kazı alanını görme şansınız olsa da, burada asıl etkileyici olan yanındaki Ziyaretçi Merkezi. Hem Yeşilova'dan hem de çevredeki diğer höyüklerden çıkarılan bulgular bu merkezde sergileniyor. Ayrıca ilk İzmirlilerin kültürünü deneyimleyebileceğiniz Neolitik Köy'de çocuklar, o döneme ait kıyafetleri giyip, dönemi yansıtan etkinlikler de yapabiliyor.
4. Bayraklı Smyrnası
Bayraklı'daki Smyrna-Tepekule Höyüğü, uygarlık tarihinin 5 bin yıllık izlerini günümüze taşıyor. Adını Amazon Kraliçesi Smyrna'dan aldığı düşünülen yerleşim, bir höyük üzerinde yer alıyor. Homeros'un doğduğu ve yaşadığı kent olan Bayraklı Smyrnası'nda İzmir'in bilinen en eski ibadet binası, Athena Tapınağı yükseliyor. Ayrıca bu bölgede Çifte Megaron, Sur, Anıtsal Çeşme, Gömü Alanı ve Tantalos Mezarı'nı ziyaret edebilirsiniz. Burada Doğu Helen yapı sanatının en önemli taş yapılarını görmeden dönmeyin.
5. Agora Ören Yeri
Şehir merkezinde yer alan Agora Ören Yeri, İzmir'in tarihi kent merkezi olan Kadifekale ile Kemeraltı arasında Büyük İskender'den sonra kurulan Smyrna Antik Kenti'ne ait kalıntılardan biri. Kentin en çok ziyaret edilen noktalarından Smyrna Agorası, günümüzde dünyada kent merkezinde bulunan en büyük meydanlardan. Agora eşsiz graffitileriyle öne çıkıyor. Grekçe yazılmış graffitilerde, Roma Dönemi'nde halkın günlük yaşamının izlerini görebilirsiniz.
6. Metropolis Antik Yerleşimi
"Ana Tanrıça'nın Kenti" anlamına gelen Metropolis Antik Kenti, Torbalı'nın ilk yerleşim alanı. MÖ 3. yüzyılda kurulan kentte Roma İmparatorluğu Dönemi'nden günümüze ulaşan Atrium, Roma Evi, Zeus ve On İki Tanrı tapınaklarını görebilirsiniz.
7. Teos Antik Kenti
Sığacık'ta yer alan Teos, MÖ 1000 yıllarında İyon kolonisi olarak kurulmuş. Antik dönemin en ünlü Dionysos Tapınağı burada yer alıyor. Ayrıca antik kentte agora, tiyatro, odeon, surlar ve liman kalıntılarını da görmeden dönmeyin. Teos'u dolaşırken yıllara meydan okumuş ve birçok medeniyet görmüş asırlık ağaçlar size eşlik ediyor. Oldukça yaşlı zeytin ve menengiç ağaçları antik kentin doğal anıtları. Bu zeytin ağaçlarından birisi de kentin simgesi hâline gelen, yaklaşık 2000 yaşındaki Teos Antik Zeytin Ağacı.
8. Erythrai Antik Kenti
Çeşme'nin 20 kilometre kuzey doğusunda yer alan Ildırı Köyü'nün antik dönemdeki adı Erythrai. Kentte ele geçen bulgular, İlk Tunç Çağı'ndan bu yana yerleşimin olduğunu gösteriyor. Depremler, savaşlar ve Romalı komutanların yağmaları yüzünden MÖ 1. yüzyılda büyük yıkıma uğrayan kent, Bizans Dönemi'nde önemini yitirmiş; 1366'da Türklerin egemenliğine girmiş.
9. Klazomenai Antik Kenti
Bugün Urla sınırları içinde yer alan Klozamenai, 12 İyon kentinden biriydi. Bu antik kentte, dünyada zeytinyağının fabrika ölçeğinde üretildiği en eski tesis bulunuyor. MÖ 6. yüzyıla tarihlenen ve 2005 yılında aslına uygun olarak restore edilen Klozamenai'deki zeytinyağı işçiliğini ziyaret edebilirsiniz.
10. Notion Antik Kenti
Menderes ilçesinin Ahmetbeyli Mahallesi'nde yer alan Notion Antik Kenti, İzmir'in merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yöre halkı tarafından "Kale" olarak adlandırılan Notion Antik Kenti'nin akropolisi, Ahmetbeyli kumsalının doğusundaki iki tepe üzerine oturuyor. Kentin baş tanrıçası Athena Polias'a adanmış tapınak, akropolün batı tepesi üzerinde denize tümüyle hâkim bir konumda yer alıyor.