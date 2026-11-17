3. Yeşilova Höyüğü

Bugün Bornova sınırları içinde yer alan Yeşilova Höyüğü, şehrin içindeki en eski yerleşim alanı. Tarihi 8.500 yıl öncesine uzanan Yeşilova Höyüğü'nün arkeolojik kazı alanını görme şansınız olsa da, burada asıl etkileyici olan yanındaki Ziyaretçi Merkezi. Hem Yeşilova'dan hem de çevredeki diğer höyüklerden çıkarılan bulgular bu merkezde sergileniyor. Ayrıca ilk İzmirlilerin kültürünü deneyimleyebileceğiniz Neolitik Köy'de çocuklar, o döneme ait kıyafetleri giyip, dönemi yansıtan etkinlikler de yapabiliyor.

4. Bayraklı Smyrnası

Bayraklı'daki Smyrna-Tepekule Höyüğü, uygarlık tarihinin 5 bin yıllık izlerini günümüze taşıyor. Adını Amazon Kraliçesi Smyrna'dan aldığı düşünülen yerleşim, bir höyük üzerinde yer alıyor. Homeros'un doğduğu ve yaşadığı kent olan Bayraklı Smyrnası'nda İzmir'in bilinen en eski ibadet binası, Athena Tapınağı yükseliyor. Ayrıca bu bölgede Çifte Megaron, Sur, Anıtsal Çeşme, Gömü Alanı ve Tantalos Mezarı'nı ziyaret edebilirsiniz. Burada Doğu Helen yapı sanatının en önemli taş yapılarını görmeden dönmeyin.