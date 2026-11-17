Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in dijital omurgasını uçtan uca entegre çözümlerle şekillendiriyor. COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom, güçlü fiber ve mobil altyapısıyla zirvenin ilk haftasında dijital operasyonların, etkinliklerin ve katılımcıların tüm iletişim ihtiyaçlarını karşıladı. Zirveyi yüksek hızda, kesintisiz biçimde tüm dünyaya bağlayan Türk Telekom'un ilk haftada gerçekleşen veri trafiği ve dijital kullanım rakamları küresel ölçekteki teknoloji ve operasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu. Zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi ve 18 mobil baz istasyonu sağlayan Türk Telekom, zirvenin ilk haftasında 250 TB sabit altyapı kullanımı, 130 TB mobil kullanım olmak üzere toplam 380 TB'ı aşan veri trafiğini kesintisiz taşıdı. Organizasyonda Birleşmiş Milletler'in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge'de (Blue Zone) eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794'e ulaşırken, bu sayı tüm COP buluşmalarındaki en yüksek seviye olarak tarihe geçti. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "COP31 gibi tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyonun Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.