Akaryakıt piyasasında kritik bekleyiş! Geçen haftaki benzin indiriminin ardından motorin kullanıcıları da yeni bir fiyat düşüşüne odaklandı. 19 Kasım 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de son rakamlar ne oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 71.30 TL
Motorin: 95.30 TL
LPG: 50.70 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 71.10 TL
Motorin: 95.20 TL
LPG: 50.10 TL
Ankara:
Benzin: 72.30 TL
Motorin: 96.40 TL
LPG: 50.79 TL
İzmir:
Benzin: 72.50TL
Motorin 96.70 TL
LPG: 50.70 TL