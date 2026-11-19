Yeni sistem sayesinde taşınmaz satışlarında yapılan ödemelerin kayıt altına alınması, kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve para transferinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı , taşınmaz satışlarında hem alıcıların hem de satıcıların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi 'ni devreye alıyor. Uygulamayla özellikle para transferi sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvenli Ödeme Sistemi'nin taşınmaz satışlarında zorunlu hale getirilmesi için 29 Nisan'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilmişti. Yapılan düzenlemeyle satış bedelinin belirli ödeme yöntemleriyle aktarılması durumunda Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması kararlaştırılmıştı.

TAPUDA PARA TRANSFERİ NASIL YAPILACAK?

Yeni düzenlemeye göre taşınmaz satışında ödemenin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi (EFT) yoluyla yapılması halinde satış bedeli Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gönderilecek.

Böylece alıcının gönderdiği para ile satıcının tapuyu devretmesi arasındaki süreç güvence altına alınacak. Sistemin en önemli özelliği, taşınmazın mülkiyetinin devri ile satış bedelinin aktarımının eş zamanlı gerçekleşmesini sağlamak olacak.

Bankalar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında entegrasyon sağlanacak