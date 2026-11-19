Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında hem alıcıların hem de satıcıların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye alıyor. Uygulamayla özellikle para transferi sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yeni sistem sayesinde taşınmaz satışlarında yapılan ödemelerin kayıt altına alınması, kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve para transferinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI
Güvenli Ödeme Sistemi'nin taşınmaz satışlarında zorunlu hale getirilmesi için 29 Nisan'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilmişti. Yapılan düzenlemeyle satış bedelinin belirli ödeme yöntemleriyle aktarılması durumunda Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması kararlaştırılmıştı.
TAPUDA PARA TRANSFERİ NASIL YAPILACAK?
Yeni düzenlemeye göre taşınmaz satışında ödemenin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi (EFT) yoluyla yapılması halinde satış bedeli Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gönderilecek.
Böylece alıcının gönderdiği para ile satıcının tapuyu devretmesi arasındaki süreç güvence altına alınacak. Sistemin en önemli özelliği, taşınmazın mülkiyetinin devri ile satış bedelinin aktarımının eş zamanlı gerçekleşmesini sağlamak olacak.
Bankalar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında entegrasyon sağlanacak
Sistemin sorunsuz çalışabilmesi için Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında teknik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda TKGM'nin bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımını sağlayacak altyapı hazırlanıyor. Bankaların da sisteme uyum sağlayabilmesi için gerekli teknik düzenlemeleri yaptığı bildirildi.
Ayrıca kurumlar arasındaki veri paylaşımının daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmesi amacıyla sisteme bir entegratör dahil edilmesi planlanıyor.
ZORUNLU UYGULAMA 1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK
Ticaret Bakanlığı, daha önce planlanan başlangıç tarihinde değişikliğe giderek Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık olarak belirledi.
Tarihin yeniden düzenlenmesinde teknik altyapının tamamlanması, bankalar arasındaki entegrasyonun sağlanması ve sistemin kesintisiz çalışması için gerekli hazırlıkların yapılması etkili oldu.
ÖNCE PİLOT UYGULAMA YAPILACAK
Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu olarak uygulanmasından önce pilot çalışma başlatılması planlanıyor. Bankaların teknik altyapı hazırlıklarını tamamlamasının ardından devreye alınacak pilot uygulamayla sistemin işleyişi test edilecek.
Bu süreçte ortaya çıkabilecek eksikliklerin giderilmesi ve uygulamanın sorunsuz şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.