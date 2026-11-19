Çalışmalar öncesinde ilgili birimlerle toplantılar yaptıklarını söyleyen Demirel, "Bölgede eski, sık sık arızalanan ve yağışlarda taşmalara neden olan hatlarımız bulunuyor. Birleşik çalışan bu hatları yenileyerek yağmur suyu ve atık su sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında iki sistem bağımsız çalışacak. Böylece altyapı sorunlarını önlemeyi ve Anafartalar Caddesi'nin tarihi kimliğine kavuşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.





ALTYAPIYA 20 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Tarihi bölgede uzun yıllar önce inşa edilen taş örme kanalizasyon galerilerinin yıpranması, yer yer çökmelere ve arızalara neden oluyor. Yağmur suyu ve atık suyun aynı hat üzerinden taşınması da özellikle şiddetli yağışlarda taşkın riskini artırıyor. İZSU Genel Müdürlüğü, sorunlara kalıcı çözüm üretmek amacıyla bölgede yaklaşık 20 milyon liralık altyapı yatırımı başlattı. Proje kapsamında 651 metre atık su ve 373 metre yağmur suyu ana hattı yapılacak. Ayrıca yağmur suyunun toplanması için ızgaralı kanallar ve muayene bacaları inşa edilecek. Yeni sistemle kanalizasyon hatlarının yükünün azaltılması ve yağış kaynaklı taşkınların önlenmesi hedefleniyor.