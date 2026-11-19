"TÜM KOŞULLAR SAĞLANSA BİLE EVDEN ÇIKMAYACAĞIM"



Ev gençlerinin lideri olarak gösterildiği paylaşımları gördüğünü ancak kendisinin ev genci olmadığını ifade eden Barış Özbay, "Uyandığımda vakit geçirmek için bilgisayar oynuyorum, telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarım geliyor, birlikte sohbet ediyoruz. Uykum ne zaman gelirse genellikle gece 01.00'den sonra yatıyorum. Ev genciyle ilgili paylaşımlarımı görüyorum ancak kendimi ev genci olarak görmüyorum. Onların evde kalma nedenleriyle benimki tam olarak aynı değil. Ben ise şu saatten sonra koşullar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum. Onlar da uzun süre evde kalırsa benim gibi olabilirler. Yine de sürekli evde kalmaları mümkün değil, bir şekilde bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kendimle ilgili paylaşımlara bakmak zevkli ve zaman geçirmek oluyor. Kendimle ilgili paylaşımları ve yorumları okuyorum."

"MERAK EDİLMEK HOŞUMA GİDİYOR"

"İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez. İnternette kendimi görünce hoşuma gidiyor. Ancak kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Benden başka bu şekilde yaşayan insanlar da vardı. Haberlere çıkmamla birlikte daha fazla tanındım. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum" dedi.