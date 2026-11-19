İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı'nın gelerek yönetimi devraldı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (İZOTAŞ) işletme ve yönetim devri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin terminale intikal etmesiyle resmiyet kazandı. Bornova Kaymakamlığı tarafından iletilen resmi yazı doğrultusunda harekete geçen belediye birimleri, terminalin yönetimini devraldı. Devir teslim işlemleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk müşavirleri ve avukatları nezaretinde gerçekleştirildi. Resmi tebligatların ve tutanakların karşılıklı olarak işleme alınmasının ardından, otogarın idari kontrolü belediye yetkililerine geçti.

YÖNETİM RESMEN BELEDİYEDE

YARGI kararlarının kesinleşmesinin ardından idari tahliye ve devir aşamasına geçildi. İdari birimlerde tutulan resmi tutanakların ardından terminaldeki İZOTAŞ işletmeciliği resmen sona ererken, tesisin yönetimi belediyeye geçti. Devir işlemleri sırasında yolcu ulaşımı ve otobüs seferlerinin aksamaması için terminaldeki operasyonel işleyiş kesintisiz sürdürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Uzun bir süredir hukuki süreci devam eden İzmir Otogarına ilişkin işlemler ilgili idari birimler tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Otogar yerleşkesinin çok büyük bir alanda işletme faaliyeti yürütülüyor olması sebebi ile kamu hizmetinin aksatılmaması çerçevesinde karşılıklı mutabakat doğrultusunda zamana yayılmış bir planlama ile yürütülmektedir."