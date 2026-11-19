HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi. stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdiği yazıyla eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Murat Yönaç, Muhammet Erişen, Mustafa Alper Taş ve Bilal Soysal hakkında soruşturma izni talep etti. İzin talebinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi.