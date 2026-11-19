Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında zirveye doğru çıktığını söyledi. Görgün, sektörün 2012 yılından itibaren toplam 56 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun 30 milyar doların üzerindeki bölümünün son üç yılda yapıldığını açıkladı. Türkiye'nin dünya savunma sanayii ihracatçıları arasında 11'inci sırada bulunduğunu belirten Görgün, yakın dönemde ilk 10 ülke arasına girilmesinin hedeflendiğini söyledi. Savunma sanayii ihracatının Türkiye'nin toplam mal ihracatındaki payından daha yüksek bir küresel paya ulaştığını ifade eden Görgün, firmaların büyümesiyle birlikte yeni uzmanlıklara ve nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın da arttığını kaydetti.

HERKES SORUMLULUK ALMALI

Manisa'nın savunma sanayiinde ana tedarikçi olabileceğini dile getiren Görgün, kentin altyapısının savunma ve havacılık sektörüne önemli katkılar sunabilecek düzeyde olduğunu belirtti. Kentte ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM ve TEI gibi savunma sanayii kuruluşlarıyla çalışan 95 firmanın bulunduğunu açıklayan Görgün, bu firmaların yaklaşık 153 milyon dolarlık iş hacmine ulaştığını söyledi. Görgün, özgün ürünler ve kritik bileşenler geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her firmamızın bir uçak veya bir gemi geliştirmesi gerekmiyor. Bir firmanın küçük olması, üstleneceği sorumluluğun da küçük olduğu anlamına asla gelmez" dedi.

ÖNCÜ KENT OLMA POTANSİYELİ VAR

MANİSA Valisi Vahdettin Özkan, savunma sanayiinin yalnızca askeri kapasiteyle sınırlı olmadığını, teknolojik gelişim, bilimsel araştırma ve uluslararası rekabet açısından da stratejik önem taşıdığını belirtti. Manisa'nın üretim tecrübesi, nitelikli insan kaynağı ve sanayi altyapısıyla savunma sanayiinde öncü bir aktör olabileceğini ifade eden Özkan, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve meslek örgütlerinin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın güçlü sanayi altyapısı, ihracat kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla savunma ve havacılık sanayiinde önemli bir merkez olabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Cebeci, savunma ve havacılık sanayiinde ana tedarikçi konumuna ulaşabilecek, nihai ürün geliştirebilen bir yapı oluşturmak istediklerini dile getirdi.