SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile teknoloji ve kritik ham madde alanındaki 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara 10 yıl vadeli kaynak sağladıklarını belirterek, 532 milyar liralık 85 projenin önünü açtıklarını bildirdi. Kacır, KOSGEB'te düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, 2002'de 41 milyar dolar olan imalat sanayisinin katma değerini, geride kalan 12 ayda 259 milyar dolara ulaştırdıklarını söyledi. Kacır, KOSGEB'te düzenlenen "OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırlık döneme büyük atılımlar sığdırdıklarını, 2002'de 41 milyar dolar olan imalat sanayisinin katma değerini, geride kalan 12 ayda 259 milyar dolara ulaştırdıklarını söyledi.