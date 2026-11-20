AKARYAKITA DEV İNDİRİM 20 KASIM | Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt piyasasında gözler petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlere çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, 20 Kasım 2026 Cuma günü pompaya yansıyan güncel fiyatlar da merak konusu oldu. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş indirim geldi. Böylece motorinin litre fiyatı bazı illerde 89 liranın altına geriledi.

Peki, 20 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71.30 TL

Motorin litre fiyatı: 88.80 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71.10 TL

Motorin litre fiyatı: 88.70 TL

LPG litre fiyatı: 50.10 TL