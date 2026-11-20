Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde çok sayıda ilde yağışlı havanın etkisini göstermesi beklenirken bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Hafta sonu öncesi hava koşullarının nasıl değişeceğini merak eden vatandaşlar, gözlerini il il tahminlere çevirdi. Peki, hangi illerde yağmur etkili olacak, hangi bölgelerde kuvvetli yağış görülecek? İşte Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri...
20 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı