Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik piyasalarda endişeyi artırdı. Küresel gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çeviren altın, yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelere doğru gerilerken gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ve doların seyrine çevrildi.
Özellikle kritik destek noktası olarak gösterilen 3 bin 500 dolar seviyesi, önümüzdeki günlerde altının yönünü belirleyebilecek gelişmeler arasında öne çıkıyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ise merak konusu oldu.
İŞTE 20 KASIM ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.743,19 TL
SATIŞ: 5.744,20 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.192,12 TL
SATIŞ: 9.394,80 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 18.326,80 TL
SATIŞ: 18.789,59 TL .
TAM ALTIN
ALIŞ: 39.318,60 TL
SATIŞ: 40.096,87 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.733,00 TL
SATIŞ: 41.347,00 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: $3.523,36 dolar
SATIŞ: $3.523,98 dolar