Altında sert düşüş devam ediyor! Bugün gram altın ne kadar? Altın düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik piyasalarda endişeyi artırdı. Küresel gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çeviren altın, yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelere doğru gerilerken gözler ABD Merkez Bankası 'nın ( Fed ) faiz kararlarına ve doların seyrine çevrildi.

Özellikle kritik destek noktası olarak gösterilen 3 bin 500 dolar seviyesi, önümüzdeki günlerde altının yönünü belirleyebilecek gelişmeler arasında öne çıkıyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ise merak konusu oldu.