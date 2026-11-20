Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında hareketlilik başladı. Emekli maaşlarına ocak ayında yapılması beklenen zam için geri sayım sürerken bankaların sunduğu promosyon kampanyaları da yeniden gündeme geldi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, en yüksek nakit ödemeyi sunan bankaları araştırmaya başladı. Üstelik yalnızca maaş zammı değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılması beklenen yeni anlaşma da promosyon tutarlarını değiştirebilir.
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEMİN İŞARETİ
SGK ile bankalar arasında Mart 2024'te imzalanan üç yıllık promosyon protokolünün Mart 2027'de sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle yeni protokol için hazırlıklar ve beklentiler gündeme geldi.
Mevcut uygulamada en yüksek maaş dilimi için belirlenen taban promosyon tutarı 12 bin TL seviyesinde bulunuyor. Ancak bankaların kendi kampanyalarıyla emeklilere sunduğu nakit promosyon miktarı 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Faizsiz nakit avans, sıfır faizli kredi ve diğer ek avantajlar da hesaba katıldığında toplam kampanya faydası 90 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.
Yeni protokolle birlikte hem maaş aralıklarının hem de bankaların ödemekle yükümlü olduğu asgari promosyon tutarlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor.
OCAK ZAMMI BANKA PROMOSYONLARINI ARTIRACAK MI?
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında maaş artışı beklentisi bulunuyor. Kesin zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni maaşları da belli olacak.
Maaşlardaki artışın banka promosyonlarına da yansıması bekleniyor. Çünkü bankalar promosyon ödemelerini emeklinin aldığı aylığa göre belirlenen maaş dilimleri üzerinden hesaplıyor. Zam sonrası daha yüksek maaş kategorisine geçen emekliler, bankaların kampanya şartlarına bağlı olarak daha yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabilecek.
KASIM 2026 BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Kasım 2026 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine nakit promosyonun yanı sıra çeşitli ek ödüller sunuyor. Bazı bankalarda kampanyaların toplam avantajı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor.
İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU PROMOSYON VE EK KAMPANYA FIRSATLARI:
Albaraka Türk: 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Fatura talimatı ve müşteri yönlendirme ödülleriyle toplam avantaj 30 bin TL'ye ulaşabiliyor.
ING: 15 bin TL nakit promosyonun yanında kredi kartı harcamaları ve diğer bankacılık işlemleriyle toplam 32 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor.
QNB: 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve yıllık 3 bin TL'ye kadar alışveriş iadesi fırsatı sunuyor.
Şekerbank: Ek kampanyalarla toplam promosyon avantajını 35 bin TL'ye kadar çıkarıyor.
Türkiye Finans: 27 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra emekli yakınını bankaya getirenlere ek ödül veriyor.
Yapı Kredi: 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonu farklı ek kampanyalarla destekliyor.
Ziraat Bankası: 12 bin TL'ye kadar promosyonun yanında faizsiz kredi, nakit avans ve Bankkart Lira fırsatları sunuyor.
Belirtilen tutarlar kampanya kapsamındaki nakit ve ek ödülleri içerebilir. Kampanya koşulları ve ödeme miktarları değişebildiğinden bankalardan teyit edilmesi gerekiyor.
EMEKLİLER 3 YIL DOLMADAN BANKA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
Daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin üç yıllık taahhüt süresinin tamamlanmasını beklemesi gerekmiyor. Emekliler, mevcut bankalarından ayrılarak maaşlarını başka bir bankaya taşıyabiliyor. Ancak bunun için daha önce aldıkları promosyonun kalan taahhüt süresine karşılık gelen bölümünü iade etmeleri gerekiyor.
İade tutarı hesaplanırken alınan toplam promosyon 36 aya bölünüyor. Bulunan aylık tutar, taahhüdün tamamlanmasına kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Böylece bankaya geri ödenmesi gereken miktar ortaya çıkıyor.
Mevcut bankasında kalmak isteyen emekliler de yeni kampanyalar kapsamında promosyon güncellemesi talep edebiliyor.
YENİ SGK ANLAŞMASI EMEKLİLERE NE GETİRECEK?
Mart 2027'de sona ermesi beklenen SGK-banka protokolünün yenilenmesi, emekli promosyonlarında önemli değişikliklere yol açabilir. Yeni anlaşmayla taban promosyon tutarlarının artırılması ve maaş dilimlerinin güncellenmesi beklentiler arasında yer alıyor.
Böyle bir düzenleme hayata geçirilirse bankaların emeklilere ödemek zorunda olduğu asgari tutarlar yükselebilecek. Bankalar da müşteri kazanmak için bu taban rakamların üzerinde yeni kampanyalar açıklayabilecek.
EMEKLİ PROMOSYONU SEÇERKEN BU DETAYLARA DİKKAT!
Emekli promosyonu tercihinde yalnızca ilan edilen toplam ödeme miktarına bakmak yeterli değil. Bankaların açıkladığı yüksek kampanya tutarlarının bir bölümü belirli şartların yerine getirilmesiyle kazanılabiliyor.
Emeklilerin özellikle şu ayrıntıları incelemesi gerekiyor:
-Doğrudan ödenecek nakit promosyon miktarı.
-Otomatik fatura ödeme talimatı şartı.
-Kredi kartı harcama zorunluluğu.
-Ek ürün ve sigorta maliyetleri.
-Üç yıllık maaş taşıma taahhüdü.
-Süre dolmadan banka değiştirilmesi halinde iade edilecek tutar.
Ocak zammı ve Mart 2027'de gündeme gelecek yeni SGK protokolü, emekli promosyonlarında rekabeti daha da artırabilir. Milyonlarca emekli ise yeni yılda bankaların açıklayacağı kampanyaları ve güncellenecek ödeme tutarlarını yakından takip ediyor.