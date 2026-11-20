Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında hareketlilik başladı. Emekli maaşlarına ocak ayında yapılması beklenen zam için geri sayım sürerken bankaların sunduğu promosyon kampanyaları da yeniden gündeme geldi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, en yüksek nakit ödemeyi sunan bankaları araştırmaya başladı. Üstelik yalnızca maaş zammı değil, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile bankalar arasında yapılması beklenen yeni anlaşma da promosyon tutarlarını değiştirebilir.

SGK ile bankalar arasında Mart 2024'te imzalanan üç yıllık promosyon protokolünün Mart 2027'de sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle yeni protokol için hazırlıklar ve beklentiler gündeme geldi.

Mevcut uygulamada en yüksek maaş dilimi için belirlenen taban promosyon tutarı 12 bin TL seviyesinde bulunuyor. Ancak bankaların kendi kampanyalarıyla emeklilere sunduğu nakit promosyon miktarı 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Faizsiz nakit avans, sıfır faizli kredi ve diğer ek avantajlar da hesaba katıldığında toplam kampanya faydası 90 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.

Yeni protokolle birlikte hem maaş aralıklarının hem de bankaların ödemekle yükümlü olduğu asgari promosyon tutarlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor.