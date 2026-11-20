ATIK SU ARITMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KAYNAK GERİ KAZANIMI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. H. Güçlü İnsel ve Doç. Dr. Didem Güven ile İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Topçu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Türkiye'de atık su arıtma tesisleri için ortak standartlar geliştirmeyi amaçlayan TÜRK-ArT Projesi de ele alındı. Projeyle dijital simülasyon araçları ve ulusal tasarım kriterleri sayesinde enerji tüketiminin ve karbon ayak izinin azaltılması, kaynak geri kazanımının artırılması hedefleniyor.





"YER ALTI SU KAYNAKLARINA BAĞIMLILIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, COP31 Yeşil Bölge'deki İzmir Pavyonu'nda düzenlenen "Dirençli Şehirler için Dirençli Altyapılar" panelinin moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay yaptı. Panelde konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir'in içme suyu kaynaklarına ilişkin verileri paylaştı. Kentte kullanılan suyun yüzde 56'sının yer altından sağlandığını belirten Erdoğan, "Bu sürdürülebilir bir durum değil. Öncelikle yüzey kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. İstanbul'da suyun yüzde 99'u, Ankara'da ise yüzde 98'i barajlardan karşılanıyor. İzmir'de bu oran yüzde 44. Bu nedenle kentimizin su ihtiyacını karşılayacak yeni barajların yapılması gerekiyor" dedi.



Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal ve İller Bankası (İLBANK) Uluslararası Operasyonlar Dairesi Başkanı Gamze Aslan'ın da katıldığı panelde kuraklık ve aşırı yağışlara karşı altyapı hazırlıkları, su güvenliği, tarımsal su yönetimi ve iklim yatırımlarının finansmanı ele alındı. Ayrıca içme suyu ve tarımsal üretimde su ihtiyacının dengelenmesi ile belediyelerin uluslararası iklim finansmanına erişimi değerlendirildi.