Haberler Ekonomi 19 yıllık emeğe tazminatsız son! Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar... 19 yıllık emeğe tazminatsız son! Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar... Yıllarca aynı iş yerinde çalışmak, her durumda kıdem tazminatını garanti etmiyor. Ücretsiz izin talebi reddedilmesine rağmen işe gitmeyen bir işçinin açtığı dava, Yargıtay'a taşındı. 19 yıllık çalışanın tazminat hakkını etkileyen kararda milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir ayrıntı öne çıktı.İşte milyonları ilgilendiren detaylar... İHA









Tam 19 senedir çalıştığı iş yerinden 90 gün ücretsiz mazeret izni alan işçi, dönüşte ikinci kez ücretsiz mazeret izni talep etti. İş yeri idaresi, işçiye izin verilmeyeceğini belirtilen tarihte mesaiye başlaması gerektiğini hem sözlü hem yazılı bildirdi. Buna rağmen işe gitmeyen işçi hakkında 10 gün boyunca devamsızlık tutanağı tutuldu. İşveren haklı fesih hakkını kullanıp devamsızlık yaptığı gerekçesiyle işçiyi tazminatsız kovdu.

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yol ve yemek ücreti, asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren de davacının ücretsiz izin dönüşü 10 gün boyunca işe gelmediğine dikkat çekti. Açılan davanın haksız olduğunu savunarak davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, özellikle işçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadığı gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatını hüküm altına aldı. Mahkeme; asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatil, yol ve yemek alacağı taleplerinin reddine karar verilmek suretiyle davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı işveren avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.