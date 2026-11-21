Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan aile şirketlerinin geleceği, İzmir'de düzenlenen 14. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nde ele alındı. TAİDER Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, sürdürülebilir büyüme için akıl, kalp ve sermaye dengesinin önemine dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, aile şirketlerinin yalnızca finansal güçlerini değil, stratejik kararlarını, aile bağlarını ve kuşaklar boyunca oluşturdukları birikimi de korumaları gerektiğini söyledi. Perçin, değişen ekonomik koşullara uyum sağlamak için kurumsal yönetimin güçlendirilmesi ve yeni teknolojilere hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.