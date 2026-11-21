Küresel piyasalarda Fed'in faiz artırımı beklentileri ve doların güçlenmesi altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Ocak ayında 5 bin 600 doları test eden ons altın, 3 bin 540 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
Gram altın da 5 bin 700 lira bandına çekilerek yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi. Altının haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 8,9'a yükseldi. Bu düşüş, 20 Mart haftasından bu yana görülen en sert haftalık gerileme oldu.
3 BİN 650 DOLAR HEDEFİ
Altın, 2013'ten bu yana ilk kez yıllık bazda kayıp riskiyle karşı karşıya kaldı. Düşüşün beklediğinden daha derin olduğunu belirten İslam Memiş, ons altında 3 bin 880 dolar seviyesindeki önemli desteğin kırıldığına dikkat çekti.
Kısa vadede satış baskısının devam edebileceğini ifade eden Memiş, yeni hedefin 3 bin 650 dolar olduğunu söyledi. Ocak ayında görülen 5 bin 600 dolarlık seviyenin savaş kaynaklı manipülasyonun etkisiyle oluştuğunu savunan Memiş, bu yükselişin kalıcı olmayacağını daha önce de dile getirdiğini belirtti.
2026 BİRİKİM YILI
Altın yatırımcılarına panik yapmamaları çağrısında bulunan Memiş, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı. 2026'yı altın toplama ve biriktirme yılı olarak değerlendirdiğini belirten Memiş, özellikle nakit imkanı bulunan yatırımcıların geri çekilmeleri fırsata çevirebileceğini söyledi. Yıl sonundaki fiyat hareketlerinin daha net görülebilmesi için de aralık ayının son haftasına işaret etti.
2027 ve 2028'i kazanç için hazırlık dönemi olarak gördüğünü belirten Memiş, gram altının ocak ayında 8 bin 157 lirayla tarihi zirvesini gördüğünü hatırlattı.