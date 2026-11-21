Haberler Ekonomi Altın yatırımcılarına uzmandan kritik uyarı! Altın satılır mı, alınır mı? Altın yatırımcılarına uzmandan kritik uyarı! Altın satılır mı, alınır mı? Altın piyasasında sert düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken Finans Analisti İslam Memiş, “Altın satılır mı?” sorusuna kesin bir dlile “Hayır”, “Alınır mı?” sorusuna ise “Evet” şeklinde yanıt verdi. HABER MERKEZİ









Küresel piyasalarda Fed'in faiz artırımı beklentileri ve doların güçlenmesi altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Ocak ayında 5 bin 600 doları test eden ons altın, 3 bin 540 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Gram altın da 5 bin 700 lira bandına çekilerek yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi. Altının haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 8,9'a yükseldi. Bu düşüş, 20 Mart haftasından bu yana görülen en sert haftalık gerileme oldu.