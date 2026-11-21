ARKAS, COP31'de denizcilik sektörünün yeşil dönüşümüne yönelik somut adımları gündeme taşıdı. Şirket yöneticileri, iki gün boyunca katıldıkları altı ayrı etkinlikte yeşil limanlar, alternatif yakıtlar, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir yatırımların finansmanı konularında değerlendirmelerde bulundu. Arkas yöneticileri, denizcilikte karbonsuzlaşma için kıyı elektriği ve enerji altyapısının geliştirilmesi, biyoyakıt kullanımının yaygınlaştırılması ve yatırımlara erişilebilir finansman sağlanmasının önemine dikkat çekti. Arkas Bunker ve Arkas Line'ın Türkiye'de denizcilik sektöründe biyoyakıt kullanımına yönelik öncü uygulamaları da paylaşıldı. Şirket temsilcileri, yeşil dönüşümün hızlanması için uluslararası düzenlemelerin uyumlaştırılması, liman ve gemi yatırımlarının ve yakıt tedarik altyapısının da güçlendirilmesini ifade etti.