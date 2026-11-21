Altın piyasasında haftanın son işlem gününde görülen hareketlilik sonrasında hafta sonu fiyatları yakından takip ediliyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler, kuyumcuya gitmeye hazırlanan vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2026 güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış ve satış fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Alış: 5.730,97 TL
Satış: 5.731,95 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezi çeyrek altının güncel fiyatı merak ediliyor.
Alış: 9.133,03 TL
Satış: 9.334,41 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Altın yatırımcılarının takip ettiği yarım altının 21 Kasım 2026 tarihli alış ve satış rakamları şöyle:
Alış: 18.208,98 TL
Satış: 18.668,82 TL
TAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Tam altın fiyatlarında son durum da vatandaşların gündeminde. İşte güncel alış ve satış fiyatları:
Alış: 38.715,91 TL
Satış: 39.490,64 TL