Emekli promosyonlarında yeni dönem için geri sayım başladı. Ocak ayında maaşlara yapılması beklenen zam öncesinde bankaların vereceği promosyon tutarları yeniden gündeme geldi. SGK ve bankalar arasındaki mevcut anlaşmanın Mart 2027'de sona erecek olması da milyonlarca emeklinin beklentilerini artırdı. Bankaların rekabetle birlikte kampanyalarını yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olurken, emekliler en yüksek promosyonu hangi bankanın sunduğunu araştırıyor. Peki, Kasım 2026 itibarıyla bankaların emekli promosyonları ne kadar? İşte banka banka güncel ödeme tutarları ve yeni dönem beklentileri...
EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?
Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan ve üç yıllık maaş alma taahhüdü veren müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da maaş tutarlarına göre bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Mevcut SGK protokolü çerçevesinde en yüksek maaş grubunda belirlenen taban promosyon tutarı 12 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bankaların kendi müşteri kampanyaları ve ek ödülleriyle birlikte toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Bazı bankalar nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, nakit avans, kredi kartı harcama ödülleri ve fatura talimatı kampanyaları da sunuyor. Bu fırsatların tamamı değerlendirildiğinde açıklanan toplam kampanya avantajı 90 bin TL seviyesine ulaşabiliyor. Ancak bu rakamların doğrudan nakit promosyon anlamına gelmediği ve ek koşullara bağlı olduğu unutulmamalı.
OCAK AYI EMEKLİ ZAMMI PROMOSYONLARI ARTIRACAK MI?
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen artış, banka promosyonlarında da değişikliğe yol açabilir. Mevcut beklentilerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında zam tahminleri öne çıkıyor. Ayrıca emeklilerin gelirini artırmaya yönelik ek düzenlemeler de gündemde.
HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Kasım 2026 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine farklı tutarlarda nakit promosyon ve ek ödül fırsatları sunuyor. Üç yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında verilen ödemeler, bankanın kampanya koşullarına ve emeklinin maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor.
Bazı bankaların sunduğu kampanyalar şöyle:
ALBARAKA TÜRK
Emeklilere 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunan banka, otomatik fatura talimatı ve müşteri yönlendirme ödülleriyle toplam kampanya avantajını 30 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor.
ING
15 bin TL nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı harcamaları ve farklı bankacılık işlemlerine bağlı ödüllerle toplam avantajı 32 bin TL'ye kadar ulaştırıyor.
QNB
20 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunan banka, alışverişlerde yıllık 3 bin TL'ye kadar iade avantajı da sağlıyor.
ŞEKERBANK
Ek kampanyalarla birlikte emeklilere sunulan toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
27 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunan banka, emekli yakınını bankaya getiren müşterilerine ayrıca ödül verebiliyor.
YAPI KREDİ
Emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunan banka, çeşitli ek kampanyalarla toplam kazancı artırmayı hedefliyor.
ZİRAAT BANKASI
12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanında faizsiz kredi, nakit avans ve Bankkart Lira gibi farklı avantajlar sunuyor.
Açıklanan tutarlar Kasım 2026 kampanya bilgilerine dayanmaktadır. Kampanyalar, başvuru koşulları ve ödeme miktarları değişebileceğinden güncel tutarların bankalardan teyit edilmesi gerekir.
EMEKLİ PROMOSYONU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Banka seçimi yaparken yalnızca ilan edilen en yüksek promosyon tutarına odaklanmak doğru olmayabilir. Çünkü bazı bankaların açıkladığı toplam kampanya tutarları, nakit promosyonun yanı sıra belirli şartların yerine getirilmesiyle kazanılan ek ödülleri de kapsıyor.
Bu nedenle emeklilerin başvuru öncesinde şu ayrıntıları incelemesi gerekiyor:
Otomatik fatura ödeme talimatı verme zorunluluğu bulunup bulunmadığı.
Kredi kartıyla belirli miktarda harcama yapma şartı.
Ek bankacılık ürünleri veya sigorta kullanımı gerekip gerekmediği.
Üç yıllık maaş taşıma taahhüdünün koşulları.
Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilmesi halinde uygulanacak iade tutarı.
Açıklanan toplam ödemenin ne kadarının doğrudan nakit promosyon olduğu.
Emekliler, farklı bankaların sunduğu kampanyaları karşılaştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği belirleyebilir.