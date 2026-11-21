EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | Gözler Ocak ayında: En yüksek promosyon o bankada! Hangi banka emekliye ne kadar veriyor?

Emekli promosyonlarında yeni dönem için geri sayım başladı. Ocak ayında maaşlara yapılması beklenen zam öncesinde bankaların vereceği promosyon tutarları yeniden gündeme geldi. SGK ve bankalar arasındaki mevcut anlaşmanın Mart 2027'de sona erecek olması da milyonlarca emeklinin beklentilerini artırdı. Bankaların rekabetle birlikte kampanyalarını yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olurken, emekliler en yüksek promosyonu hangi bankanın sunduğunu araştırıyor. Peki, Kasım 2026 itibarıyla bankaların emekli promosyonları ne kadar? İşte banka banka güncel ödeme tutarları ve yeni dönem beklentileri...

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan ve üç yıllık maaş alma taahhüdü veren müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da maaş tutarlarına göre bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Mevcut SGK protokolü çerçevesinde en yüksek maaş grubunda belirlenen taban promosyon tutarı 12 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bankaların kendi müşteri kampanyaları ve ek ödülleriyle birlikte toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bazı bankalar nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, nakit avans, kredi kartı harcama ödülleri ve fatura talimatı kampanyaları da sunuyor. Bu fırsatların tamamı değerlendirildiğinde açıklanan toplam kampanya avantajı 90 bin TL seviyesine ulaşabiliyor. Ancak bu rakamların doğrudan nakit promosyon anlamına gelmediği ve ek koşullara bağlı olduğu unutulmamalı.