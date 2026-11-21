Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin sınırlamaları yeniden düzenledi. Buna göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan kişilerin kullanacağı konut kredilerinde azami kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılacak. Yeni düzenlemeyle, bir konutta yüzde 50 veya daha az hissesi bulunanların tapusu, ikiden fazla konutta hisseli sahiplik durumu hariç, konut sahipliği hesabına dahil edilmeyecek. Ayrıca riskli yapı olduğu için yıkılan veya hakkında yıkım kararı alınan konutlardan biri de konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.