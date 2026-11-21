İzmir'in yeni iş merkezinde ofise dönüş hareketliliğine yanıt vermeyi hedefleyen Folkart Orion Office, 23 Kasım'da ön satışa sunuluyor. Folkart, Alsancak- Bayraklı hattında, Altınyol ile Ankara Asfaltı'nın kesişiminde geliştirdiği Orion projesinin ofis bloğunu ön satışa çıkarıyor. Konut, rezidans, mağaza ve sosyal yaşam alanlarını da içeren projenin Orion Office bölümü, farklı büyüklükteki işletmelere yönelik esnek ofis seçenekleriyle dikkat çekiyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, pandemi sonrası ofise dönüş eğiliminin güçlendiğini belirterek yüz yüze iletişim ve birlikte üretmenin yeniden önem kazandığını söyledi. Ticari gayrimenkuldeki hareketliliğe de işaret eden Sancak, Orion Office'in bu dönemde İzmir iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandığını ifade etti. Projede yaklaşık 40, 60 ve 80 metrekarelik ofis seçeneklerinin yanı sıra birleştirilebilir alanlar, tam kat ofisler ve 2 bin metrekarelik bağımsız bölümler bulunuyor. Balkon ve teras seçenekleri, bağımsız iklimlendirme sistemi ve iki farklı teslim alternatifi de sunuluyor. İzmir Bölge Adliyesi'ne 150 metre, Stadyum Metro İstasyonu'na 300 metre mesafedeki proje, ana ulaşım akslarına yakınlığıyla öne çıkıyor. Satış sürecinde kullanılacak dijital ikiz teknolojisi sayesinde alıcılar ofisleri sanal ortamda gezerek manzara ve mekan özelliklerini inceleyebilecek.