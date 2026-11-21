İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), OSBÜK tarafından düzenlenen 6. OSB Yıldızları Araştırması'nda "En Çok Katkı Veren OSB" kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Geçen yıl dördüncü sırada yer alan İAOSB, bu yıl bir basamak yükseldi. Bölgedeki Uysal Makina, "Satışını En Çok Artıran Firma" kategorisinde beşinci, "Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma" kategorisinde sekizinci oldu. Norm Somun ise kadın istihdamı kategorisinde dokuzuncu sırada yer aldı. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, başarıda üretim yapan ve istihdam sağlayan tüm firmaların ortak emeği bulunduğunu belirtti.