Milyonlarca vatandaşın artan kredi kartı ve bireysel kredi borçlarına yönelik yeni yapılandırma düzenlemesi gündemde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) üzerinde çalıştığı belirtilen formülde, borçların 48 ila 60 ay vadeyle ve daha düşük faizle yeniden yapılandırılması seçenekleri değerlendiriliyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde aylık taksitlerin düşürülmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

7.1 TRİLYON TL BORÇ

BDDK verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 537 milyar liraya, kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar liraya ulaştı. Toplam borç miktarı yalnızca bir haftada 105,6 milyar lira artış kaydetti. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre Eylül 2026'da 190 bin 399 kişi kredi kartı, 153 bin 292 kişi ise bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe alındı. Bankacılık sektörünün yasal takipteki alacakları da 1 trilyon lirayı aşmış durumda. Vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredilerindeki artan borç yükü, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Borçlarla ilgili yeni çözüm önerileri ve düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nde de ele alındı. Bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik olası adımlar komitede değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre borçların 48 ila 60 ay vadeyle ve daha düşük faizle yeniden yapılandırılması seçenekleri masada yer alıyor. Ancak planlanan yapılandırmanın kapsamı, faiz oranı ve yürürlük tarihi konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

ASGARİ ÖDEME ORANLARI YENİLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme oranları yeniden düzenlendi. Limiti 100 liradan 200 bin liraya kadar olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30'a indirilirken, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak belirlendi.