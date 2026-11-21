Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Anıl Metin Oto, görevi Serdar Akdoğan'dan devralırken, Meclis Başkanlığına 33 oyla Tolga Erdem getirildi. KUTO'da seçim sürecinin sona ermesinin ardından yönetimde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Metin Oto, düzenlenen törenle başkanlık görevini Serdar Akdoğan'dan devraldı. İki başkan, devir teslimin ardından birlikte basın açıklaması yaptı. Uzun yıllardır KUTO Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Serdar Akdoğan, görevini Anıl Metin Oto'ya bırakırken, yeni dönemin yönetim kadrosu da şekillendi. Akdoğan'ın oda bünyesinde Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiği öğrenildi. Yönetim Kurulu'ndaki devir teslimin ardından KUTO'da Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

TÜM OYLARI ALDI

Tek aday olarak seçime giren Tolga Erdem, meclis üyelerinin kullandığı 33 oyun tamamını alarak Meclis Başkanı seçildi.Seçimle birlikte meclis yönetimindeki görev dağılımı da netleşti. Özgür Evran Meclis Başkan Yardımcılığına, Buket Çallı ise Meclis Katipliğine getirildi.