Haberler Ekonomi Sorularınıza cevaplar: Engelliler ne zaman emekli olabilir? Sorularınıza cevaplar: Engelliler ne zaman emekli olabilir? Engelliler için mevzuatımızda erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bunun için en az yüzde 40 ve üzeri bir heyet raporu gerekiyor. Bu raporun da SGK tarafından onaylanması şartı var. Bu şartlar yerine geldiğinde, işe giriş tarihinize ve engellilik oranınıza göre belli bir prim ve yıl şartıyla emekli olabilirsiniz. İşte diğer merak ettiğiniz soruların cevapları... FARUK ERDEM









Engelliler için mevzuatımızda erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bunun için en az yüzde 40 ve üzeri bir heyet raporu gerekiyor. Bu raporun da SGK tarafından onaylanması şartı var. Bu şartlar yerine geldiğinde, işe giriş tarihinize ve engellilik oranınıza göre belli bir prim ve yıl şartıyla emekli olabilirsiniz. İşte diğer merak ettiğiniz soruların cevapları...

-2009 Ocak girişliyim. Raporum var. SGK'dan 18 yıllık hizmet gerekçesiyle 1 yıl sonra emekli olacağım söylendi. Bunun bir geçerliliği var mı? SUAT ALTUN

Engelliler için mevzuatımızda erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bunun için en az yüzde 40 ve üzeri bir heyet raporu gerekiyor.

Bu raporun da SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanması şartı var. Bu şartlar yerine geldiğinde işe giriş tarihinize ve engellilik oranınıza göre belli bir prim ve yıl şartıyla emekli olabilirsiniz. Burada yaş şartı aranmıyor. Sizin de raporunuz yüzde 40 ve üzeri olup onaylandıysa belli şartlarda emekli olabilirsiniz.



- Emekli olarak bir iş yerine girdim, çalışıyorum. Ayrıldığım zaman tazminat hakkım var mı?

YEKTA BERKAN

Emekli olduktan sonra çalışanlar ile emekli olmadan çalışanlar arasında özlük hakları açısından bir fark bulunmuyor.

Bu yüzden sizin de diğer çalışanlar gibi tazminat alabilmeniz için son iş yerinde en az bir yıldır çalışıyor olmanız lazım. Bunun dışında işten kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında çıkarılmanız gerekiyor. Diğer çalışanlar gibi siz de istifa ederseniz tazminat alamazsınız. Ancak emekli olmadan önce ayrıldığınız iş yerinde çalışmaya devam ediyorsanız ve emeklilik için çıkışınızı aldığınızda tazminat ödenmediyse durum farklı. Bu kez istifa ederseniz daha önceki çalışmalarınızdan kaynaklanan tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.