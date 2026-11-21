Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi sürerken, sektör temsilcileri fiyatlarda artış beklemediklerini açıkladı. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre 3 kat arttığı Akhisar'da, geçen yıl kilogramı 100 liradan satılan domat zeytinin fiyatı 40-45 liraya geriledi. Üreticide 40-60 lira arasında alıcı bulan zeytin ile market raflarında 450- 500 liraya ulaşan satış fiyatları arasındaki fark ise dikkat çekti. Sektör temsilcileri, fiyat denetimlerinin önemine vurgu yaparken, İtalya ve İspanya'daki gibi üretici desteklerinin artırılması gerektiğini belirtti.