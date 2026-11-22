Davalı kadın ise varlıklı olan babasından kalan miras olduğu için bahse konu daire ve arabalardan kocasına zırnık koklatmayacağını ileri sürdü. Aile Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı kocanın avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi, itirazları geri çevirdi. Davacı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda; Türk Medeni Kanunu'na göre mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri ile kişisel mallar yerine geçen değerlerin kişisel mal olduğu dile getirildi. Aynı kanunda bir eşin bütün mallarının, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul olduğu düzenlendiği hatırlatıldı.