Haberler Gündem Milli torpido ORKA, Bayraktar AKINCI ile denizle buluştu Milli torpido ORKA, Bayraktar AKINCI ile denizle buluştu Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'yu havadan başarıyla bırakarak denizaltı savunma harbi kabiliyetinin geliştirilmesinde kritik bir eşiği daha aştı. AA









Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın sosyal medya hesaplarından, Bayraktar AKINCI'nın ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido Atış Testi'ne ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, yerli alt sistemler ve mühimmatların entegrasyonu sayesinde kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda AKINCI, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ile gerçekleştirilen havadan bırakma testini başarıyla tamamladı.





AKINCI, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ORKA ile havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk testte, AKINCI'nın kanat altından güvenle ayrılan ORKA, belirlenen noktada başarıyla suya indi. Test faaliyetinin ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri dönen AKINCI, milli hafif torpidonun bir insansız hava platformundan ilk kez bırakılmasını sağlayarak denizaltı savunma harbi kabiliyetlerinin geliştirilmesinde kritik bir adımı daha geride bıraktı.



DENİZALTI SAVUNMA HARBİNDE YENİ DÖNEM

Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız platformlar ve alt sistemlerle Türkiye'nin "mavi vatandaki" savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor.



Bayraktar TB3 SİHA'nın Baykar SAS POD sistemiyle sonoboy atışlarını başarıyla tamamlamasının ardından, AKINCI'nın ORKA torpidosunu havadan başarıyla bırakmasıyla su altı harbinde yeni bir konseptin temelleri atılıyor. Sonoboylardan elde edilen su altı akustik verilerini anlık olarak işleyebilen Bayraktar TB3 ve hafif torpido taşıma kabiliyeti kazanan AKINCI, denizaltıların tespitinden hedeflere yönelik angajmana kadar uzanan müşterek yetenekleriyle denizaltı savunma harbinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.