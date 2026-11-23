Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 5 bin 881 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 510 liradan satılıyor.





Michigan Üniversitesinin enflasyon beklentilerinin gerilemesi sonrasında Fed'in gelecek dört toplantı için fiyatlanan faiz artırımı sayısının ikiye düşmesi de altının onsundaki yükselişte etkili oldu.



Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini belirtmesi petrol arzına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oldu. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 92,6 dolarda seyrediyor.