İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir televizyon kanalında yayımlanan haberdeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.



Haberde, kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir kişinin şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı, ailedeki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü.