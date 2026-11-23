İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

Büyük içişleri ailemiz 10 bin 170 yeni çalışma arkadaşımızla güçleniyor! Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz.

İçişleri Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere *bin 170 sözleşmeli personel*, Jandarma Genel Komutanlığımızın kahraman saflarına katılmak üzere *9 bin uzman erbaş* alımı gerçekleştireceğiz.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular 7–11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini için başvurular 23 Kasım–7 Aralık 2026 tarihleri arasında https://personeltemin.jandarma.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Milletimize hizmeti bir şeref, devletimizin emanetini taşımayı büyük bir mesuliyet bilen yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin.

Personel alımlarımız İçişleri Bakanlığımıza, devletimize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun.