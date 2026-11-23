Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçıları Suudi Arabistan pazarındaki konumlarını güçlendirmek ve Suudi Arabistan'a orta vadede 50 milyon dolar ihracat hacmine ulaşmak için Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Türkiye'den giden 11 ayakkabı ve saraciye ihracatçısı firma, Suudi Arabistan'da 57 ithalatçı firmayla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

TİCARET HEYETİ

İthalatçı firmaları ziyaret etti. İkili iş görüşmelerinin sonuçlarının ihracat bağlantısına dönüşmesi bekleniyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB), Suudi Arabistan pazarına yönelik katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla 16-18 Kasım tarihlerinde Cidde'de Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gündoğdu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Protokolü sonrasında ticari iş birliklerinin de artacağı bir zemin oluştuğunu, mevcut iklimin Hicaz bölgesindeki güçlü Çin yapısına karşı Türk ihracatçısının elini güçlendireceğini vurguladı.