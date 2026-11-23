GENÇLERİN istihdama katılımını ve mesleki eğitim süreçlerini destekleyen düzenlemeler TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen teklifte yer aldı. İşverenlerin genç istihdamına yönelik teşviklerden yararlanma süresinin uzatılmasına yönelik devlet katkısının devamlılığı hedefleniyor. Teklifin önümüzdeki süreçte TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Yapılması öngörülen değişiklikle kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen ilave istihdam teşvikinin süresi uzatılıyor. Mevcut uygulamanın süresinin 31 Aralık 2028'e kadar devam etmesi öngörülüyor.