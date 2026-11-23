Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği VGM burs sonuçlarında beklenen açıklama geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü , 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları erişime açtı. Burs desteğinden yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, sonuçlarını sorgulamak için VGM 'nin resmi internet sitesine yöneldi. Peki, VGM burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri tamamlandı. 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren üniversite öğrencileri, 23 Kasım itibarıyla sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Böylece ön lisans ve lisans öğrencilerinin haftalardır beklediği VGM yükseköğrenim burs sonuçları belli oldu.