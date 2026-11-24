Şekerbank'ın ek kampanyalarıyla promosyon tutarı daha da artabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcamaları, vadesiz hesap, sigorta ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlere yönelik şartları karşılayan emekliler 23 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor. Böylece nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplam kazanım 35 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 35 bin TL'ye varan toplam avantaj sunuyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında, aylığı 10 bin TL'nin altında olanlara 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında bulunanlara 8 bin TL nakit promosyon ödeniyor. Maaşı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında olanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde aylık alanlar ise 12 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.

Ziraat Bankası, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Kampanya kapsamında, gerekli şartları karşılayan emekliler 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Belirli alışverişlerde aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı bulunurken, mevcut emekli müşterilere 25 bin TL'ye kadar üç taksitli faizsiz nakit avans seçeneği de sağlanıyor. Nakit promosyon dışındaki bu avantajlar, bankanın belirlediği başvuru ve kampanya koşullarına göre uygulanıyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 8 bin TL ödeme yapılıyor. Aylığı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında bulunanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlar ise 12 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.

QNB

QNB, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.

Maaş aralıklarına göre QNB emekli promosyon tutarları:

10.000 TL altı: 8.500 TL

10.000 - 14.999 TL arası: 13.500 TL

15.000 - 19.999 TL arası: 16.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL

Banka, nakit promosyonun yanı sıra QNB Emekli kredi kartını kullanan müşterilerine ek avantaj da sağlıyor. Kampanya kapsamında belirlenen market ve eczane alışverişlerinde, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde yıllık 3 bin TL'ye kadar harcama iadesi alınabiliyor.

AKBANK

Akbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında aylık alanlara ise 12 bin 500 TL veriliyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar 15 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.

Banka, nakit ödemenin yanında mobil kampanyasıyla ek kazanç fırsatları da sunuyor. Yeni müşteriler ile belirlenen şartları karşılayan mevcut müşteriler, maaş taşıma, otomatik fatura talimatı ve kart harcamaları gibi işlemler karşılığında 20 bin TL'ye kadar chip-para kazanabiliyor. Böylece tüm kampanya koşullarını yerine getiren emekliler için toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam eden kampanyası kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bankadan üç yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren müşterilere, aylık tutarlarına göre farklı miktarlarda ödeme yapılıyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları:

10.000 TL altı: 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları, yeni sigorta poliçesi ve bireysel emeklilik işlemleriyle 10 bin TL'ye kadar ek ödül kazanılabiliyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kasım ayına özel ek ödüller ve kampanya avantajlarıyla birlikte toplam tutar 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Maaş aralıklarına göre emekli promosyon tutarları:

10.000 TL altı: 8.300 TL

10.000 - 14.999 TL arası: 13.300 TL

15.000 - 19.999 TL arası: 16.600 TL

20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL

Kasım kampanyası kapsamında iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.200 TL, bankaya kazandırdıkları her yeni emekli müşteri için ise 1.000 TL ek nakit ödül sağlanıyor.