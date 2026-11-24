ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmayı yürüttüğünü belirtti. Düzenlemenin temel esaslarına ilişkin daha önce de açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin önemli unsurlar olduğunu vurguladı.