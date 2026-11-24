"OTOBÜSTE BULUNAN HERKES BÜYÜK KORKU YAŞADI"



Otobüste yaşanan olay sırasında yolcu konumunda olan Rabia Yelkaya, yaşanan korku dolu anları anlatarak "Otobüsteki bir yolcu inmek istedi. Dağ Mahallesi'nde yolların yokuşlu ve kaygan olması nedeniyle şoför, 'Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım' dedi. Ancak yolcu oldukça gergin ve agresifti. Bir anda şoförün üzerine doğru ilerleyerek burada durmak zorunda olduğunu söylemeye başladı. Ardından şoförün üzerine çullandı. O sırada otobüs hareket halindeydi ve araç bir anda sarsıldı. Şoför de otobüsü durdurdu. Bunun üzerine birkaç yolcu harekete geçti. Arka kapı açılınca inmeye hazırlanıyorduk. O sırada elinden çocuğunu tutan bir kadın geldi ve adamın üzerinde silah olduğunu söyledi. Bunu duyduğum anda çok korktum. O anın telaşıyla video çekmeye devam etmişim, açıkçası ne yaptığımın tam olarak farkında değildim. Birkaç kişi otobüsten indi. Ön taraftaki yolcular şoförün yanında durarak şahsın otobüsten indirilmesini sağladı. Sonrasında yolumuza devam ettik. Özellikle silah olduğu söylendikten sonra otobüsteki herkes çok gerildi ve paniğe kapıldı. Kimsenin insanları bu şekilde korkutmaya hakkı yok. Hepimiz zor ve stresli süreçlerden geçiyoruz ancak kimsenin bu şekilde başkalarının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. O sırada otobüste bulunan herkes büyük korku yaşadı. Özellikle yanında çocuğu bulunan kadın için çok endişelendik" ifadelerini kullandı.

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