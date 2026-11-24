Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren faiz kararında yeni dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında geçerli olacak kredi kartı azami faiz oranlarını güncelledi. Yapılan düzenlemeyle kredi kartı borçlarına uygulanan faiz oranları düşürülürken, indirimin kapsamına nakit avans ve kredili mevduat hesapları da alındı.

Yeni tarifede kredi kartı dönem borcunun miktarı belirleyici olmaya devam edecek. Dönem borcu 30 bin TL'nin altında bulunan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e düşürüldü.

Faiz hesaplamalarında belirleyici olan referans oran yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e indirildi. Böylece kredi kartı dönem borcunun tutarına göre uygulanan azami akdi faiz oranlarında 0,17 puanlık düşüş gerçekleşti.

Bu gruptaki kartlar için azami gecikme faizi de yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e çekildi.

30 BİN İLE 180 BİN TL ARASINDAKİ BORÇLARA İNDİRİM

Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında da faiz indirimi yapıldı.

Bu grupta aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e gerilerken, azami gecikme faizi yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e indirildi.