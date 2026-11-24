Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren faiz kararında yeni dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında geçerli olacak kredi kartı azami faiz oranlarını güncelledi. Yapılan düzenlemeyle kredi kartı borçlarına uygulanan faiz oranları düşürülürken, indirimin kapsamına nakit avans ve kredili mevduat hesapları da alındı.
Faiz hesaplamalarında belirleyici olan referans oran yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e indirildi. Böylece kredi kartı dönem borcunun tutarına göre uygulanan azami akdi faiz oranlarında 0,17 puanlık düşüş gerçekleşti.
30 BİN TL ALTINDAKİ BORÇLARDA YENİ FAİZ ORANI
Yeni tarifede kredi kartı dönem borcunun miktarı belirleyici olmaya devam edecek. Dönem borcu 30 bin TL'nin altında bulunan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e düşürüldü.
Bu gruptaki kartlar için azami gecikme faizi de yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e çekildi.
30 BİN İLE 180 BİN TL ARASINDAKİ BORÇLARA İNDİRİM
Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında da faiz indirimi yapıldı.
Bu grupta aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e gerilerken, azami gecikme faizi yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e indirildi.
180 BİN TL ÜZERİNDEKİ BORÇLARDA FAİZ KAÇ OLDU?
Dönem borcu 180 bin TL'yi aşan kredi kartlarında uygulanacak yeni oranlar da açıklandı.
Buna göre aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e düşürüldü. Azami gecikme faizi ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e çekildi.
Belirlenen bu üst sınırlar, dönem borcu tutarına bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için de geçerli olacak.
NAKİT AVANS VE KMH FAİZLERİ DE DÜŞTÜ
Düzenlemenin kapsamı yalnızca kredi kartlarıyla sınırlı kalmadı. Nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) uygulanacak azami faiz oranlarında da indirime gidildi.
Daha önce yüzde 4,25 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,08'e düşürüldü. Azami gecikme faizi de yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e indirildi.
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde geçerli olan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, gecikme faizi ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya çekildi.
YENİ FAİZLER NE ZAMAN UYGULANACAK?
TCMB tarafından belirlenen yeni azami faiz oranları 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Bankalar, Merkez Bankasının açıkladığı azami sınırları aşmamak kaydıyla kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını belirleyebilecek. Bu nedenle kart kullanıcılarının kendi bankalarının açıkladığı güncel faiz tarifelerini de takip etmesi gerekiyor.