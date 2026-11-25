AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM |: Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin! Benzin ve motorine indirim geldi mi?

Geçtiğimiz hafta yaşanan çifte indirimin ardından 25 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Motorine 6,50 TL, benzine 2,90 TL indirim gelmesinin sonrasında bugün pompada yeni bir zam ya da indirim haberi var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...