Geçtiğimiz hafta yaşanan çifte indirimin ardından 25 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Motorine 6,50 TL, benzine 2,90 TL indirim gelmesinin sonrasında bugün pompada yeni bir zam ya da indirim haberi var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?
Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta peş peşe indirim geldi.
Motorinin litre fiyatı 20 Kasım'da yaklaşık 6,50 TL düşerken benzine 21 Kasım'da yaklaşık 2,90 TL indirim yapıldı. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 68 TL, motorinin litre fiyatı ise 88 TL seviyelerine geriledi.
25 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine, illere ve satış yapılan istasyona göre değişiklik gösteriyor. 25 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa)
Benzinin litre fiyatı: 68,40 TL
Motorinin litre fiyatı: 88,90 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul (Anadolu)
Benzinin litre fiyatı: 68,20 TL
Motorinin litre fiyatı: 88,70 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzinin litre fiyatı: 69,40 TL
Motorinin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzinin litre fiyatı: 69,60 TL
Motorinin litre fiyatı: 90,20 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,70 TL