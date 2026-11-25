Altın fiyatlarındaki son durum 25 Kasım 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Piyasalardaki anlık değişimleri yakından izleyen yatırımcılar için çeyrek, yarım, gram ve ons altında güncel rakamlar netleşti. Peki, kuyumcularda son fiyatlar ne oldu?
Güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.786,67 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.107,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.210,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.934,98 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.360,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.143,70 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.549,78 Dolar