ALTIN SON DAKİKA! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları)

Altın fiyatlarındaki son durum 25 Kasım 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Piyasalardaki anlık değişimleri yakından izleyen yatırımcılar için çeyrek, yarım, gram ve ons altında güncel rakamlar netleşti. Peki, kuyumcularda son fiyatlar ne oldu?