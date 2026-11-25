SON 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, yeni haftada 9 günlük düşüş serisine son verdi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydederek toparlanma sürecine girdi. Yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri ve yaklaşan enflasyon verileri fiyatlamalarda etkili olmasıyla dolar endeksi son 19 ayın zirvesinden düşüşe geçti. Ons altında yüzde 0,14'lük yükseliş kaydedilirken fiyat 3.678,29 dolar ile gün içindeki en yüksek, 3.619,76 dolar ile en düşük seviyeler arasında hareket etti. Ons altındaki hareketle yurt içinde gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 4,2 artışla 5972 TL'ye yükselen gram altın 5.924,93 TL seviyesinde fiyatlandı.