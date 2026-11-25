YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'E ÇALIŞMANIN henüz tamamlanmadığını belirten Yılmaz, teknik değerlendirmelerin sonuçlanmasının ardından düzenlemenin Meclis'in takdirine sunulacağını söyledi. Alternatifler netleşmeden teknik ayrıntılara girmesinin doğru olmayacağını ifade eden Yılmaz, düzenlemenin özünü ise "Özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" sözleriyle açıkladı. Yılmaz, düzenlemenin takvimine ilişkin soruya da yanıt vererek, bütçe görüşmelerinin Meclis'te devam ettiğini hatırlattı. Yılmaz, "Yılbaşından önce demek daha doğru" diyerek düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını kaydetti.

PRİM GÜNÜ VE YAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ

EMEKLİLİK sisteminde prim ödeme süresi ile yaş kriterlerinin maaşlara farklı oranlarda yansıtılabileceğini belirten sosyal güvenlik uzmanlarına göre, 3 bin 600 ile 4 bin 999 gün arasında prim ödeyenler için yüzde 5, 5 bin ile 5 bin 974 gün arasında prim ödeyen EYT grubu için yüzde 10, 5 bin 975 günden 7 bin 200 günün altına kadar prim ödeyenler için yüzde 15, 7 bin 200 gün ve üzerinde prim ödeyenler için ise yüzde 20 oranında refah payı öngörülüyor.

MASADA FARKLI ALTERNATİFLER OLACAK

YILMAZ, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmayı yürüttüğünü belirtti. Düzenlemenin temel esaslarına ilişkin daha önce de açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durulduğunu kaydeden Yılmaz, "Hepsinde de esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve bunu hakkaniyetle, adaletle gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.